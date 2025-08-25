Pedreiro é morto a tiros em obra de lava jato na Zona Sul de Londrina

Um homem de 29 anos morreu após ser baleado na tarde de domingo (24), na Rua Paulo Bulik, no bairro Jamile Dequech, em Londrina.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 14h20 após receber informações de que havia uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo. A pessoa foi encontrada caída em um terreno e recebeu atendimento do Siate (Serviço integrado de Atendimento ao Trauma e Emegência) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Uma testemunha disse à PM que trabalhava com o rapaz em uma obra de lava-rápido e que saiu para comprar uma bebida em um bar. Ao retornar, ele encontrou o a vítima atingida pelos disparos.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal). A autoria e motivação do crime ainda são investigadas.
