Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Jamile Dequech

Pedreiro é morto a tiros em obra de lava jato na Zona Sul de Londrina

Redação Bonde
25 ago 2025 às 11:29

Compartilhar notícia

SESP-PR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 29 anos morreu após ser baleado na tarde de domingo (24), na Rua Paulo Bulik, no bairro Jamile Dequech, em Londrina.


De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 14h20 após receber informações de que havia uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo. A pessoa foi encontrada caída em um terreno e recebeu atendimento do Siate (Serviço integrado de Atendimento ao Trauma e Emegência)  e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Uma testemunha disse à PM que trabalhava com o rapaz em uma obra de lava-rápido e que saiu para comprar uma bebida em um bar. Ao retornar, ele encontrou o a vítima atingida pelos disparos.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal). A autoria e motivação do crime ainda são investigadas.


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Polícia militar de Londrina Polícia Militar PM morreu Homicídio Homicídio em Londrina Conjunto Jamile Dequech
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas