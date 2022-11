Perseguição policial termina com homem baleado no centro de Jataizinho

Após um roubo na cidade de Ribeirão do Pinhal (norte pioneiro), a Polícia Militar iniciou uma perseguição de dois elementos suspeitos na manhã dessa segunda-feira (14), que culminou em troca de tiros e a morte de um dos homens no centro de Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com informações do 30º Batalhão, equipes da Rotam foram acionados e fizeram acompanhamento de um gol vermelho desde a altura da praça de pedágio desativada na BR-369 em Jataizinho. Já os suspeitos entraram na cidade e houve troca de tiros, segundo a PM, na Avenida Orlando Sales Striker, na altura do número 563. Um dos suspeitos foi baleado e enviado ao Hospital de Ibiporã, mas chegou sem vida. Um outro homem foi preso sem lesão.

No carro a PM apreendeu duas armas de fogo e duas mochilas com grande quantidade de celulares. O roubo ocorreu na cidade de Ribeirão do Pinhal na manhã dessa segunda-feira.

Acionada, Policia Civil até o momento não compareceu.