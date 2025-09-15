Pescador que caiu no rio Tibagi é encontrado morto pelos Bombeiros

O pescador que havia desaparecido após o barco em que estava virar no rio Tibagi, em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), foi encontrado morto às 14h45 desta segunda-feira (15). Ele pescava com outros dois homens no sábado (13), quando a embarcação virou.





Segundo o Corpo de Bombeiros, que ouviu os dois sobreviventes, o acidente ocorreu após um dos ocupantes se movimentar dentro do barco e pisar na borda, o que provocou o desequilíbrio e a queda de todos na água. Enquanto os dois amigos conseguiram nadar até a margem, o terceiro não voltou à superfície.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As buscas foram conduzidas pelo Grupo de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros de Londrina, com uso de sonar e marcação de boias.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.