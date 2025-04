A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta quinta-feira (13), acessórios irregulares para armas de fogo que seriam para venda em um condomínio residencial de Londrina, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal. O pedido judicial foi feito no contexto de investigação sobre o comércio ilegal de acessórios para armas de fogo.





A investigação teve início em 2024, a partir de um inquérito policial instaurado após a apreensão, em dezembro de 2021, pela Receita Federal no Aeroporto Internacional do Galeão (RJ), de um objeto postal contendo acessório para arma de fogo, proveniente dos Estados Unidos e destinado a Londrina.





Durante as investigações, foi constatado que o destinatário da encomenda promovia anúncios em redes sociais para a venda de diversos acessórios de armamento, como gatilhos, miras a laser, compensadores de peso e abafadores de som. Além disso, o investigado indicava um endereço comercial na Gleba Palhano. Porém, ao cehcar o llocal, a Pf descobriu que ele não existia.





Comprovada a proibição da importação do material e a possível atividade comercial irregular, foi solicitada e autorizada a busca na residência do suspeito. No local, os policiais encontraram um expressivo volume de acessórios para armas, com destinação comercial, aparentemente de origem estrangeira, necessitando de catalogação e quantificação.





Além dos acessórios, foram encontradas uma grande quantidade de armas de fogo, tanto de calibre permitido quanto restrito, todas regularmente registradas nos sistemas. No entanto, como as armas estavam armazenadas em local distinto daquele inicialmente autorizado, foram recolhidas na Delegacia de Polícia Federal em Londrina, para as providências administrativas cabíveis.





O morador da residência foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Londrina e será autuado pelos crimes de contrabando e descaminho. Ele ficará à disposição da Justiça Federal, que decidirá sobre sua permanência em custódia.