Proteção Integral

PF deflagra operação em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil

Redação Bonde com PF
08 out 2025 às 09:02

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (8), a Operação Nacional Proteção Integral III, em ação conjunta com as Polícias Civis de 16 estados brasileiros, com o objetivo de identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.


A operação visa o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o país, resultando em 37 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e 2 vítimas resgatadas (número em atualização). Participaram da ação 617 policiais federais de todos os estados e 273 policiais civis de 16 estados (AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MS, PA, PB, PE, PI, RJ, RS, SC, SP).

Coordenada pela PF, a operação integra os esforços nacionais de combate aos crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.


A ação reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e demonstra o compromisso conjunto de defesa da infância e da adolescência. A Operação Proteção Integral III dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio de 2025, evidenciando o trabalho permanente da Polícia Federal nessa frente de combate.

Somente em 2025, entre janeiro e setembro, a Polícia Federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais, demonstrando o empenho da instituição em proteger crianças e adolescentes e responsabilizar autores de crimes dessa natureza.


A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.

Resumo da operação


• Mandados de busca e apreensão: 182

• Prisões em flagrante:19 (em andamento)

• Vítimas resgatadas: 1 (em andamento)

• Policiais envolvidos: 617 federais e 273 civis

Operação Polícia Federal proteção Criança e adolescente
