PF e Receita Federal apreendem mais de 270 kg de droga em Maringá

A PF (Polícia Federal), em fiscalização conjunta com a Receita Federal, prendeu um homem em flagrante e apreendeu aproximadamente 275 kg de droga na madrugada desta quinta-feira (11), em um caminhão abordado na Rodovia PR-317, em Peabiru (Noroeste).
O entorpecente foi encontrado na cabine do veículo durante a vistoria. O motorista foi preso e conduzido à Delegacia da PF em Maringá.
Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional e poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.
