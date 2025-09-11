Pesquisar

Na cabine do veículo

PF e Receita Federal apreendem mais de 270 kg de droga em Maringá

Redação Bonde com PRF
11 set 2025 às 11:12

Divulgação/Polícia Federal
A PF (Polícia Federal), em fiscalização conjunta com a Receita Federal, prendeu um homem em flagrante e apreendeu aproximadamente 275 kg de droga na madrugada desta quinta-feira (11), em um caminhão abordado na Rodovia PR-317, em Peabiru (Noroeste).


O entorpecente foi encontrado na cabine do veículo durante a vistoria. O motorista foi preso e conduzido à Delegacia da PF em Maringá.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional e poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.


maconha droga Maringá Apreensão
