PF investiga suposto envolvimento de jogador do Flamengo com manipulação em aposta

A PF (Polícia Federal) e o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) cumprem, nesta terça-feira (5), 12 mandados de busca e apreensão em uma investigação a respeito de manipulação de apostas envolvendo jogos de futebol. Um dos alvos da operação Sport-Fixing é o jogador do Flamengo Bruno Henrique.





Uma investigação da PF, feita a partir de uma comunicação feita pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), apura se o atleta levou um cartão amarelo que depois evoluiu para cartão vermelho, em uma partida pelo Campeonato Brasileiro de 2023 para favorecer apostadores que incluíam parentes dele.

Os apostadores também estão sendo investigados pela PF. Segundo relatórios da Ibia (International Betting Integrity Association) e Sportradar, que fazem análise de risco, haveria suspeitas de manipulação do mercado de cartões na partida.





Conforme a PF, os dados obtidos com as casas de apostas apontaram que as apostas teriam sido efetuadas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração.

Os mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro (RJ) e de Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves, em Minas Gerais.





A assessoria de imprensa de Bruno Henrique informou que, por enquanto, não emitirá pronunciamento. O Clube de Regatas Flamengo divulgou que o clube ainda está tomando ciência dos fatos.





De acordo com a PF e o MPRJ, trata-se, em tese, de “crime contra a incerteza do resultado esportivo”, que encontra a conduta tipificada na Lei Geral do Esporte, com pena de dois a seis anos de reclusão.





