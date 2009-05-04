PF prende homem com 550 unidades de munição

Um homem foi preso durante o fim de semana na Ponte da Amizade, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, com 550 unidades de munição.

De acordo com informações da Rádio CBN Curitiba, os projéteis estavam escondidos em um saco plástico, amarrado no corpo do homem. Ele não levava documentos de autorização e dizia apenas que uma amiga, que ele conheceu em um ônibus, que vinha de Chapecó, havia pedido para que ele atravessa a ponte com a munição.

O homem carregava 50 munições de calibre 32, 150 de calibre 22 e 350 de calibre 38. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia da Polícia Federal, em Foz do Iguaçu.



