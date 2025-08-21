PF prende líderes indígenas suspeitos de permitir extração ilegal de araucária no PR

A Polícia Federal prendeu quatro homens nesta quinta-feira (21) durante a Operação Fág, que combate uma rede criminosa envolvida na extração, transporte e comercialização ilegal de madeira na Terra Indígena Mangueirinha, no Sudoeste do Paraná. Entre os presos estão lideranças indígenas da própria reserva.
No total, a Justiça Federal expediu 17 mandados judiciais, incluindo cinco mandados de prisão preventiva e ordens de busca, apreensão e quebra de sigilo bancário. Durante a deflagração, além das prisões, a PF apreendeu veículos, entre eles um caminhão, e prendeu em flagrante um dos investigados por posse ilegal de arma de fogo.
As investigações apontam que o grupo criminoso, formado por indígenas e não indígenas, atuava de forma organizada, com divisão de funções que iam desde a extração clandestina até a logística e receptação da madeira. A principal espécie alvo era a Araucaria angustifolia (Pinheiro-do-Paraná), considerada patrimônio natural do país e ameaçada de extinção.
Segundo a PF, a atuação do grupo deixou graves danos ambientais no maior remanescente de araucária do Brasil. A operação mobilizou 83 policiais federais em diferentes cidades e contou com o apoio do Ibama.
Os investigados responderão por crimes como organização criminosa, extração ilegal de madeira em área de preservação permanente da União, furto qualificado e receptação qualificada, que juntos podem ultrapassar 20 anos de prisão.
O nome da operação, Fág, significa “Araucária” na língua indígena Kaingang, em referência à árvore devastada pelo grupo criminoso.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.