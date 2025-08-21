Pesquisar

Região de Guarapuava

PF prende líderes indígenas suspeitos de permitir extração ilegal de araucária no PR

Redação Bonde com PF
21 ago 2025 às 13:48

Divulgação/Ascom/PR
A Polícia Federal prendeu quatro homens nesta quinta-feira (21) durante a Operação Fág, que combate uma rede criminosa envolvida na extração, transporte e comercialização ilegal de madeira na Terra Indígena Mangueirinha, no Sudoeste do Paraná. Entre os presos estão lideranças indígenas da própria reserva.


No total, a Justiça Federal expediu 17 mandados judiciais, incluindo cinco mandados de prisão preventiva e ordens de busca, apreensão e quebra de sigilo bancário. Durante a deflagração, além das prisões, a PF apreendeu veículos, entre eles um caminhão, e prendeu em flagrante um dos investigados por posse ilegal de arma de fogo.

As investigações apontam que o grupo criminoso, formado por indígenas e não indígenas, atuava de forma organizada, com divisão de funções que iam desde a extração clandestina até a logística e receptação da madeira. A principal espécie alvo era a Araucaria angustifolia (Pinheiro-do-Paraná), considerada patrimônio natural do país e ameaçada de extinção.



Segundo a PF, a atuação do grupo deixou graves danos ambientais no maior remanescente de araucária do Brasil. A operação mobilizou 83 policiais federais em diferentes cidades e contou com o apoio do Ibama.

Os investigados responderão por crimes como organização criminosa, extração ilegal de madeira em área de preservação permanente da União, furto qualificado e receptação qualificada, que juntos podem ultrapassar 20 anos de prisão.


O nome da operação, Fág, significa “Araucária” na língua indígena Kaingang, em referência à árvore devastada pelo grupo criminoso.

araucária crime ambiental fauna] Guarapuava Guarapuava (PR)
