Pirataria leva seis à cadeia no Paraná

Seis pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira, em Chopinzinho, região Sudoeste do Paraná, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão requeridos pelo Ministério Público local.

Foram encontrados 1.901 DVDs, 2.088 CDs, 252 jogos de computador, além de 102 pacotes de cigarros (1.020 maços) falsificados, que estavam sendo vendidos em três lojas e três bancas de camelôs da cidade. Também foram apreendidos dois revólveres de brinquedo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Os donos dos estabelecimentos e os vendedores do comércio informal responderão por violação de direito autoral qualificada, crime contra as relações de consumo, crime contra a ordem tributária e violação de direitos de autor de programa de computador (previsto na Lei do Software – nº 9609/98). As seis pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Chopinzinho.