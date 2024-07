PM anuncia que vai ‘fechar o cerco’ contra desordem em postos de combustíveis em Londrina

A PM (Polícia Militar) anunciou que vai “fechar o cerco” em Londrina contra postos de combustíveis que permitem o consumo de bebidas alcoólicas de forma indiscriminada, além de outros locais em que isso estaria acontecendo, desrespeitando a legislação, como a ruas Paranaguá, Quintino Bocaiúva e a região do João Turquino, na zona oeste, onde há denúncias de bailes funks em vias públicas.





Já para este fim de semana estão programadas operações, principalmente no entorno do Alphaville, área nobre da cidade na zona sul. Na última segunda-feira (1º), um rapaz de 29 anos foi assassinado a tiros em frente a um condomínio de luxo. Instantes antes, ele estaria na conveniência de um posto de combustíveis bebendo com um amigo, ocasião em que teria feito amizade com outras pessoas. A suspeita é de uma discussão no local teria provocado o crime na sequência. Ninguém foi preso.

“Nos reunimos com os responsáveis do posto, que é palco de diversas reclamações, e demos algumas dicas para que reforçam a segurança interna, proíbam a permanência de veículos que se utilizam de som alto ou realizem manobras bruscas aqui nas proximidades e, principalmente, que não façam a venda de bebidas alcoólicas a partir de determinado momento. Isso para preservar até o comércio”, afirmou o capitão Emerson Castro, porta-voz do 5º Batalhão da Polícia Militar.





O Código de Posturas do Município indica que “as lojas de conveniência situadas junto aos postos de revenda de combustíveis poderão comercializar bebidas alcoólicas, sendo proibido o consumo dentro da loja ou no perímetro do posto”. “Quando tiver restaurante licenciado dentro do posto o consumo pode ocorrer, mas dentro do recinto do restaurante licenciado”, frisou a PM.

Na situação específica do posto nas proximidades dos condomínios, os responsáveis alegaram que uma obra que fica ao lado é que estaria sendo utilizada pelos motoristas como lugar de desordem. “Iremos tomar as providências de competência da Polícia Militar como blitz, vamos realizar abordagens e até notificações de trânsito”, alertou.





LEI SECA





Nos casos que envolverem o consumo de bebida alcoólica nas ruas após às 22h, infringindo a lei seca municipal, o capitão informou que a GM (Guarda Municipal) deverá ser acionada para dar apoio e lavrar a infração. “Se o estabelecimento cometer qualquer tipo de infração nós iremos filmar a irregularidade e encaminhar, via ofício, para a secretaria de Fazenda. Estamos trabalhando em conjunto com outros órgãos para que soluções sejam dadas”, ressaltou.