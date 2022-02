PM apreende 10 X-Box oriundos do Paraguai na Vila Casoni, em Londrina

A PM (Polícia Militar) apreendeu neste domingo (06) diversos aparelhos eletrônicos oriundos do Paraguai que estavam na carroceria de uma Fiat Strada, na Vila Casoni, em Londrina. Entre os itens, destacam-se 10 videogames modelo X-Box.

Segundo o relatório da PM, policiais faziam o patrulhamento pela área por volta das 18h30 quando viram uma Fiat Strada estacionada com diversas caixas no compartimento de carga, o que chamou a atenção dos agentes. O dono da caminhonete, um homem de 52 anos, foi abordado e a polícia confirmou que os produtos eram eletrônicos trazidos irregularmente do Paraguai.

Além dos 10 X-Box, a PM contabilizou diversos tipos de aparelhos, como celulares, carregadores e adaptadores. As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas ao cartório da Polícia Militar, e posteriormente, levadas ao depósito da Receita Federal de Londrina.





O homem foi detido e também encaminhado ao cartório da PM. De acordo com a polícia, ele deve responder pelo crime de contrabando ou descaminho - nome dado à importação ou comercialização de produtos sem o devido pagamento de imposto.