PM apreende arma falsa em caso de violência doméstica em Londrina

A Polícia Militar foi acionada na noite desta quinta-feira (22) para atender a uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Ideal, na zona leste de Londrina. Segundo a solicitante, ela teria sido agredida pelo seu marido e estava sendo impedida de retirar seus pertences do imóvel. Além disso, a vítima informou que havia uma arma de fogo na residência.





A vítima, uma mulher de 19 anos, disse à PM que havia entrado em contato com seu marido, de 25 anos, para pedir a chave do imóvel do casal e retirar seus pertences. No entanto, uma discussão, seguida de agressão, teve início. O agressor fugiu do local.

Por volta das 19h, a vítima retornou para sua casa e percebeu que estava trancada por cadeados. Ela voltou a chamar a Polícia Militar para garantir sua segurança. Os policiais fizeram buscas no local e encontraram um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, de cor preta, no quarto do casal, que foi apreendida.





O agressor não foi encontrado na residência. A mulher disse à PM que as agressões já haviam ocorrido anteriormente e que solicitaria medidas protetivas. Os pertences da vítima foram deixados com um parente e ela foi encaminhada para a Polícia Civil, onde as autoridades policiais irão apreciar o caso e tomar as medidas protetivas cabíveis.