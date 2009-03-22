PM apreende armas e munição no Vale do Ivaí

Os flagrantes aconteceram nos municípios de Faxinal, Ivaiporã e Rosário do Ivaí. Três pessoas foram presas e um veículo apreendido

Uma grande operação realizada por policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana em três municípios do Vale do Ivaí, Faxinal, Ivaiporã e Rsário do Ivaí, resultaram na apreensão de sete armas e grande quantidade de munição para diversos tipos de armas.

De acordo com a PM, foram apreendidos duas espingardas (22 e 4,5 mm), uma carabina (38), dois revólveres Taurus, uma espingarda artesanal e uma pistola (380).





Além das armas e munições, três pessoas foram detidas e um veículo Uno com placas de Curitiba foi apreendido por suspeita de ser veículo roubado.

A operação foi executada dois dias após policiais terem sido alvos de marginais na zona rural de Borrazópolis.





