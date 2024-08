PM apreende cinco mil porções de drogas em Sertanópolis

A Polícia Militar apreendeu 2,5 mil pinos de cocaína e 2,5 mil pedras de crack escondidas em um veículo abandonado nas imediações de um local conhecido como "prédio deitado" em Sertanópolis, neste domingo (11).







A apreensão ocorreu após a PM receber informações de que pessoas de Londrina levariam uma grande quantidade de entorpecentes para Sertanópolis, para revenda no local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Após buscas no interior do endereço e nas imediações, foi localizada uma bolsa no interior de um veículo Celta em estado de abandono, contendo 1,78 quilo de cocaína e 0,55 quilo de crack, divididos para vend. Embora o responsável pelas drogas não tenha sido identificado, os narcóticos foram apreendidos e levados para a Polícia Civil.