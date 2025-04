PM de Siqueira Campos recupera veículo dublê furtado em SP; condutora é detida

Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de um Hyundai I30 furtado e na prisão de uma mulher por receptação, na tarde desta terça-feira (12), em Siqueira Campos (Norte Pioneiro). Os policiais receberam uma denúncia anônima informando sobre um veículo suspeito, que poderia ser dublê de outro na cidade de Salto de Itararé (Norte Pioneiro), estacionado na Rua Hélio da Silva Pereira.





No local, a equipe constatou que a numeração do chassi do automóvel não correspondia à gravada nos vidros, mas à de um veículo Hyundai I30 de cor preta com queixa de furto no estado de São Paulo.

A mulher que se apresentou como condutora alegou que havia adquirido o carro de um terceiro, realizando pagamento de R$ 3 mil e trocando por outro veículo, avaliado em R$ 13 mil, além de assumir a responsabilidade pelas pendências administrativas.





A suspeita foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia, e o automóvel apreendido.