PM diz que não irá empregar força para desobstruir rodovias do Paraná

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Hudson Lêoncio Teixeira, concedeu coletiva de imprensa no final da tarde desta terça-feira (1º) para fazer um balanço do segundo dia de manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em rodovias do Estado. Segundo últimos dados da PM, 91 liberações foram feitas pela corporação, sendo 74 em rodovias estaduais e 17 federais. Entretanto, ainda há mais de 73 pontos de obstruções totais ou parciais em rodovias do Paraná.





Segundo o coronel da PM, por enquanto, não foi empregado o uso de força nas ações contra os manifestantes que fazem atos considerados ilegais pela Justiça. "A operação ainda está em andamento. Toda a ação policial é precidida de mediação, que é a negociação feita no local. A polícia já identificou algumas lideranças, mas nosso objetivo é fazer a desertedição de forma pacífica evitando o uso de tropas de choque neste tipo de ação. As abordagens feitas estão sendo acolhidas e não tivemos nenhuma pessoa encaminhadas para assinatura do termo circustanciado nem presa em flagrante."

A decisão da Justiça Federal do Estado do Paraná, às 20h20 desta segunda-feira (31) concedeu liminar determinando a liberação das rodovias federais interditadas por pessoas e veículos. "Sendo obrigatório o imediato cumprimento por parte dos manifestantes", diz a nota.





O descumprimento, por parte do manifestantes, "acarretará em pena de pagamento de multa diária de R$ 10 mil para cada réu, líderes e simpatizantes, independente das sanções penais cabíveis, nos termos dos artigos 562 e 567 do Código de Processo Civil."