PM e PC prendem oito suspeitos de envolvimento em organização criminosa em Arapongas

A PM (Polícia Militar) e a PC (Polícia Civil) cumpriram oito mandados de prisão nesta quinta-feira (24) de pessoas suspeitas de envolvimento em uma organização criminosa que atua em Arapongas. Denominada de Operação Ultio, o foco do grupo era o Ulisses Guimarães, bairro conhecido pela alta criminalidade. Além das prisões, as políciais também apreenderam objetos que podem ajudar a desarticular a organização





A operação foi coordenada pelo setor de inteligência da 7ªe CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) com base em investigações minuciosas que auxiliaram na identificação dos suspeitos. Ao todo, nove mandados de prisão foram expedidos, sendo que uma pessoa não foi localizada. De acordo com a companhia, as diligências continuam a fim de desvendar possíveis conexões com outras facções criminosas em diferentes regiões do município.

Segundo a polícia, a operação reforça a importância do trabalho de inteligência policial e do combate sistemático ao tráfico de drogas, visando à segurança pública e à redução da violência em áreas vulneráveis.