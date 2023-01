PM é preso com drogas, armas e dinheiro em Londrina

Um policial militar foi preso em flagrante no Jardim Barcelona, região norte de Londrina. O caso foi divulgado na sexta-feira (13). De acordo com informações do delegado Ricardo Jorge Rocha Pereira Filho, o servidor responderá por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.





Em entrevista coletiva, o delegado informou que o PM acusado recebera no momento do flagrante uma sacola com R$ 3 mil de outro homem que saiu de uma veículo Uno e usava capacete durante a entrega. Ele também foi preso e a operação foi toda acompanha pelo um drone da Polícia Militar (PM). A autuação se deu no dia 11.

Ainda segundo as informações fornecidas na coletiva, o acusado atua há 13 anos na corporação e seus vencimentos chegam a R$ 6 mil reais. No momento da prisão, o servidor estava em um veículo Captur cor prata com sua família, sendo que a mulher que estava no carro do PM foi ouvida.





Em nota, o 30° BPM, informou que o servidor atua na ROTAM e fora transferido para o 29° BPM, localizado em Piraquara, região Metropolitana de Curitiba. "Tudo será apurado na forma da lei. As ações se deram com a participação do CHOQUE do 5° BPM e do serviço reservado da PM. Todas as ações foram acompanhadas por Oficiais do 30° BPM, desde o momento da prisão", traz a nota oficial.