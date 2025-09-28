PM encerra festa com som alto e apreende equipamentos em Londrina

A Polícia Militar encerrou, na noite de sábado (27), uma festa com som ao vivo que causava perturbação ao sossego público na rua Juan Soares Veloso, em Londrina. A ocorrência foi registrada por volta das 20h, após denúncias feitas por telefone.





No local, os policiais encontraram diversas pessoas consumindo bebidas alcoólicas enquanto uma apresentação musical acontecia em um estabelecimento comercial. Diante da situação, foram apreendidos os equipamentos de som e três pessoas maiores de idade, apontadas como responsáveis pelo evento, foram encaminhadas para a lavratura de TCIP (Termo Circunstanciado de Infração Penal).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade