PM encerra festa com som alto e apreende equipamentos em Londrina

Redação Bonde
28 set 2025 às 12:19

Divulgação/30ºBPM
A Polícia Militar encerrou, na noite de sábado (27), uma festa com som ao vivo que causava perturbação ao sossego público na rua Juan Soares Veloso, em Londrina. A ocorrência foi registrada por volta das 20h, após denúncias feitas por telefone.


No local, os policiais encontraram diversas pessoas consumindo bebidas alcoólicas enquanto uma apresentação musical acontecia em um estabelecimento comercial. Diante da situação, foram apreendidos os equipamentos de som e três pessoas maiores de idade, apontadas como responsáveis pelo evento, foram encaminhadas para a lavratura de  TCIP (Termo Circunstanciado de Infração Penal).

Redação Bonde

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

