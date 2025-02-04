PM encontra pés de maconha em quintal de casa em Califórnia

Uma investigação da PM (Polícia Militar) encontrou pés de maconha em quintal de casa em Califórnia (Centro-Norte) no início da noite de segunda-feira (3).





Conforme a PM, por volta das 18h, uma equipe da Ali (Agência Local de Inteligência) fazia vigilância em uma residência após denúncias de envolvimento com tráfico de drogas, e observou que havia movimentação de usuários no endereço e acionou outra equipe para abordagem. Foi posicionada a viatura na rua lateral e feito a incursão a pé até o quintal. Uma usuária de drogas, que estava sob efeito de alguma

substância no momento e distraída, entrou e se assustou com a guarnição, e tentou retornar para rua.





Estavam na casa três pessoas. Em busca pessoal, não havia ilícito junto a eles, mas no quintal foram encontrados dois pés de maconha, um de pequeno porte e o segundo mais desenvolvido, uma porção pequena de cocaína e outra de maconha.





Uma pessoa foi detida.



