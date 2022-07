PM fará treinamento contra assalto na madrugada de quinta para sexta em Londrina

A PM (Polícia Militar) divulgou nesta quarta-feira (13) que fará um treinamento para a preparação de policiais contra assaltos de grande porte, na madrugada de quinta (14) para sexta-feira (15) em Londrina. A ação deve simular um assalto a uma empresa de transporte de valores.



Inicialmente, o treinamento estava previsto para acontecer na Zona Oeste de Londrina, porém o comandante do 5º Batalhão da PM de Londrina, tenente coronel Nelson Villa, adianta que pode ocorrer mudanças de última hora.

"A gente não tem como falar exatamente o que vai ser ou para onde vai. Eu estou com o comandante geral da cidade, e ele pode mudar de última hora. O objetivo dele é testar a tropa e fazer algo o mais próximo da realidade possível", diz.







Segundo o coronel, o objetivo da ação é preparar a PM para um acontecimento similar aos que ocorreram em Criciúma (SC) em 2020 e em Guarapuava (Centro-Sul) em 2022.





"É uma nova espécie de crime e nós temos que nos preparar ao máximo no contexto real para poder, com os meios de que dispomos, fazer uma primeira intervenção e depois acionar os reforços que irão compor a ação", relata.

Ainda de acordo com Villa, não há previsão da quantidade de policiais que participarão do treinamento. Antes de idealizar o projeto prático, as equipes estiveram em um simpósio com policiais que participaram dos crimes, onde ocorreram trocas de experiências.





