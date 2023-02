PM prende dois homens e apreende mais de mil pinos de cocaína no Conjunto Ernani

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) prendeu, na tarde desta segunda-feira (27), dois homens suspeitos de traficarem drogas no Conjunto Habitacional Ernani Moura Lima, na Zona Leste de Londrina.





Durante patrulhamento na região, os policiais avistaram um dos indivíduos na frente de uma residência. Ao perceber a presença da PM, o suspeito teria corrido para o interior do imóvel, o que chamou a atenção dos agentes, que desceram do veículo e realizaram a abordagem.

No interior da residência, o indivíduo estava acompanhado de outro homem. A PM realizou uma vistoria no local - que estava abandonado - e encontrou uma sacola com 714 gramas de cocaína pronta para ser embalada.





Além disso, foram avistados balanças de precisão, cadernos com anotações referentes ao tráfico de entorpecentes, utensílios para fracionar e preparar a droga e diversas embalagens.





A PM encontrou, ainda, 1.008 pinos de cocaína na posse de um dos homens. A droga também foi apreendida.





Após a prisão, os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia.