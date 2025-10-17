PM prende dois jovens por tráfico de drogas em delivery na Zona Sul de Londrina

Dois homens, de 21 e 22 anos, foram presos por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (16), no Parque Ouro Branco (Zona Sul). A ação foi realizada por equipes da Rotam, do 5º Batalhão da PM (Polícia Militar).





De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), os suspeitos usavam motocicletas para fazer a entrega de entorpecentes na modalidade delivery. Durante patrulhamento pela avenida Guilherme de Almeida, os policiais receberam informações sobre a movimentação e intensificaram as buscas na região.

Na abordagem, foram localizadas 35 porções de maconha - totalizando 705 gramas - dentro das caixas acopladas às motocicletas Honda Fan e Honda Titan. Também foram apreendidos R$ 564 em dinheiro trocado.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia, junto com as motos e o material apreendido.