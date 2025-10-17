Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
21 e 22 anos

PM prende dois jovens por tráfico de drogas em delivery na Zona Sul de Londrina

Redação Bonde com PM
17 out 2025 às 15:05

Compartilhar notícia

Divulgação/ PM
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Dois homens, de 21 e 22 anos, foram presos por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (16), no Parque Ouro Branco (Zona Sul). A ação foi realizada por equipes da Rotam, do 5º Batalhão da PM (Polícia Militar).


De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), os suspeitos usavam motocicletas para fazer a entrega de entorpecentes na modalidade delivery. Durante patrulhamento pela avenida Guilherme de Almeida, os policiais receberam informações sobre a movimentação e intensificaram as buscas na região.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


Na abordagem, foram localizadas 35 porções de maconha - totalizando 705 gramas - dentro das caixas acopladas às motocicletas Honda Fan e Honda Titan. Também foram apreendidos R$ 564 em dinheiro trocado.

Cadastre-se em nossa newsletter


Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia, junto com as motos e o material apreendido.

Polícia Militar PM jovens delivery Zona Sul Parque Ouro Branco Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas