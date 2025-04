PM prende homem que agredia e monitorava mulher com câmeras de vigilância no PR

De acordo com o delegado Gabriel Fontana, a Polícia Civil está investigando o caso. Os equipamentos de monitoramento da residência foram apreendidos e as imagens estão sendo extraídas e devem passar por análise. “Segundo a vítima, ela estava impedida de ter contato externo e era monitorada constantemente pelo marido. Em ocasiões anteriores, tentou pedir ajuda por meio de um bilhete deixado em um posto de combustível, mas não obteve sucesso”, diz.

Com base nas informações, a Polícia Militar foi até o local, mas a vítima, inicialmente, negou ter enviado o pedido de socorro. “No entanto, após identificarmos o celular utilizado para registrar o e-mail da denúncia, a mulher confirmou os fatos e detalhou as agressões que sofria”, explica aspirante a oficial da Polícia Militar Elielton Alexandretti.

A ação teve início após a vítima enviar um e-mail à Casa da Mulher Brasileira relatando que estaria sendo mantida em cárcere privado junto com o filho, de 4 anos. No relato, ela mencionou que sofria agressões físicas, ameaças e que era monitorada por câmeras de segurança 24 horas por dia.

Outro caso em Sarandi





No começo do mês, a PM já havia prendido outro suspeito de agressão à esposa em Sarandi (Noroeste). A denúncia foi feita pela funcionária de um supermercado, após a vítima escrever um bilhete pedindo que a polícia fosse chamada, pois, segundo ela, corria risco de morte.





A PM recebeu uma ligação, via 190, de uma funcionária de um mercado da cidade, onde a vítima, que fazia compras com o marido, solicitou um papel e caneta emprestados. No bilhete, ela escreveu o endereço da residência e o pedido de ajuda: “Chama a polícia que ele vai me matar”.





Após a denúncia, rapidamente a viatura mais próxima da residência foi acionada, chegando ao local e realizando contato com a vítima. O marido, que já possuía passagem por violência doméstica, foi encaminhado para a Polícia Civil.