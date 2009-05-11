Pesquisar

PM prende menores acusados de matar idoso em ônibus

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Dois menores, de 16 e 17 anos, foram apreendidos nesta segunda-feira, acusado de matar Orlando Correia, de 75 anos, em um ônibus da linha Bairro Novo, em Curitiba. Segundo informações da rádio CBN, outra vítima que também foi baleada reconheceu os adolescentes, que foram localizadas a três quadras do local do crime.

O assalto ao ônibus da linha Bairro Novo ocorreu por volta das 20h de domingo, quando o veículo passava pelo Sítio Cercado. Os menores anunciaram o assalto, levaram R$ 78 do caixa e ainda dispararam contra passageiros.

Orlando Correia, 75 anos, morreu ainda dentro do ônibus. Jessica Tamara da Silva, 19 anos, foi atingida no braço e encaminhada ao Hospital do Trabalhador, onde segue internada fora de risco.


