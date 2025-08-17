Pesquisar

Suspeitos de São Paulo

PM prende três com 54 celulares frutados em show na capital paranaense

Redação Bonde com PM
17 ago 2025 às 14:10

Foto: divulgação/PMPR
A PMPR (Polícia Militar do Paraná) prendeu cinco pessoas e recuperou 54 celulares furtados durante o festival “Made in Brazza”, que aconteceu na Pedreira Paulo Leminski no último sábado (16). A ação foi executada após vítimas rastrearem os aparelhos roubados até a região central de Curitiba.


Equipes do 33° BPM (Batalhão de Polícia Militar) e outras unidades da PM seguiram para o endereço indicado, na Avenida Sete de Setembro, e encontraram um grupo saindo de um hotel com malas e entrando em um carro. Durante a abordagem, os policiais notaram que os suspeitos estavam nervosos e apresentavam versões contraditórias.

Na ação, foi apurado que o grupo criminoso se deslocou de São Paulo até Curitiba para cometer os crimes. "Nossas equipes identificaram os suspeitos e apreenderam uma mala com 54 celulares furtados. A ação rápida resultou na prisão de quatro pessoas e na recuperação dos aparelhos”, explicou o tenente Gabriel Jauch, do 33º BPM.


Dentro do veículo, uma mala de viagem foi encontrada no banco de trás. Nenhum dos ocupantes assumiu ser o dono dela. Ao abrirem a mala, os policiais encontraram dezenas de celulares de marcas como Apple, Samsung e Motorola, embrulhados em roupas e papel alumínio, técnica comum para dificultar o rastreamento.

Diante dos fatos, os envolvidos foram presos em flagrante. O carro também foi apreendido. A apreensão está estimada em R$ 200 mil reais. 


A prisão do grupo por associação criminosa e furto qualificado resultou na recuperação imediata de dezenas de aparelhos, destacando a eficiência da ação policial.


Na Central de Flagrantes de Curitiba, três vítimas compareceram e reconheceram seus celulares entre os aparelhos recuperados. A PCPR (Polícia Civil do Paraná) dará continuidade às investigações para identificar outros proprietários e possíveis envolvidos no esquema.

furto Celulares furtados Show Festival Pedreira Paulo Leminski
