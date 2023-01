PM preso por estupro de mulheres em situação de rua é investigado por outros crimes sexuais

O policial militar preso nesta quarta-feira (18) suspeito de estuprar duas mulheres em situação de rua em Londrina é investigado, também, por outros crimes sexuais.





De acordo com o delegado Wiliam Douglas Soares, da PC (Polícia Civil), o homem, que não teve seu nome divulgado, é suspeito de ter cometido dois estupros e uma importunação sexual na cidade, que teriam sido praticados contra vítimas distintas.

Publicidade

Publicidade





"Existe a possibilidade de, a partir da prisão do policial, aparecerem outras vítimas, devido à divulgação do caso. Porém, por ora, ainda não temos informações de outras vítimas. Todas as vítimas que foram citadas nos depoimentos foram encontradas e ouvidas", explica o delegado.





O suspeito prestou depoimento nesta quarta-feira e, segundo a PC, continua preso em virtude do pedido de prisão preventiva.

Publicidade





ENTENDA O CASO





Um policial militar na ativa desde 2013 foi preso no início da tarde desta quarta-feira (18), em Londrina, sob suspeita de estupro. O caso é conduzido pela Delegacia da Mulher.



Publicidade





De acordo com as investigações, no último domingo (15), uma mulher em situação de rua que vive em um mocó na rua Belém, na área cental, foi estuprada pelo agente, que teria praticado a ação criminosa fardado, após sua jornada de trabalho - encerrada às 6 horas da manhã.





Diante das informações iniciais, outras duas vítimas que vivem no mesmo local foram ouvidas: uma relata estupro e a outra, importunação sexual. Os outros casos teriam ocorrido nos dias 30 e 31 de dezembro de 2022.







O delegado-chefe da Polícia Civil, Amarantino Ribeiro e o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, tenente-coronel Nelson Villa, convocaram coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18) para dar detalhes da prisão do suspeito.







(Com informações de Walquiria Vieira - Folha de Londrina)