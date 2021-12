PM tenta abordar veículo e condutor morre em suposto confronto

Um homem foi morto pela Polícia Militar de Londrina na estrada Major Achiles Pimpão. No Vale Verde, em Londrina, na madrugada deste sábado (18). Segundo relatos da Polícia Militar, em patrulhamento por esta via, visualizaram um veículo Celta parado com um pessoas dentro e pediram para que eles saíssem do veículo, Entretanto, o condutor desobedeceu, foi visualizado que o mesmo manuseava uma arma e foi ordenado por diversas vezes para que ele largasse a arma e desembarcasse do veículo com as mãos para cima.

Além de negar o mesmo apontou a arma para a equipe policial que efetuou disparos contra o mesmo para cessar a iminente e injusta agressão.

Foi acionado o socorro médico que constatou o óbito do indivíduo e acionado os outros órgão competentes.





Foi retirado do indivíduo 1 submetralhadora caseira municiada.





Este é o relato da Polícia Militar.