PM vai atrás de moto furtada e encontra pássaros silvestres em gaiolas

A motocicleta foi levada da Avenida Madre Leonia Milito, mas contava com sistema de rastreamento, o que facilitou a localização em uma casa no Jardim Catuaí.

Segundo o relato da PM, a moto estava com a numeração do chassi suprimido, mas não tinha qualquer outra alteração.







Ainda de acordo com a PM, a pessoa que estava com a motocicleta disse que a adquiriu pela internet, por R$ 2,5 mil, um valor bem abaixo do que é avaliada, e pretendia vendê-la por R$ 4 mil.





Dentro da casa, também foram apreendidos drogas e dinheiro.