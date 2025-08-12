Polícia apreende 24 kg de maconha e prende suspeito em Ibiporã

Um homem foi preso no sábado (9) em Ibiporã por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi identificado pelo Serviço de Inteligência do 30° BPM após denúncia anônima que apontava seu envolvimento com facções criminosas e o uso de sua casa como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.





Equipes da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) fizeram a abordagem nas proximidades da residência e, ao ser inquirido, o homem confessou manter drogas no imóvel. No quarto do casal, foram encontrados tabletes de maconha acondicionados em caixas de papelão, totalizando 24 kg, além de duas balanças de precisão e um caderno com anotações do tráfico.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Ibiporã para os procedimentos cabíveis.