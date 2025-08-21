Polícia apreende 25 quilos de maconha em ônibus em Rolândia

O canil da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu 25 quilos de maconha durante a abordagem de um ônibus que saiu de Cascavel (Oeste) e que teria como destino o estado de São Paulo. A apreensão aocnteceu no posto polícial na PR-986 na noite desta quarta-feira (20).





Durante a Operação Protetor nas Rodovias, os policiais deram ordem de parada a um ônibus linha Cascavel/SP. Com apoio do cão Arius, ele indicou duas malas rosas como suspeitas no bagageiro do veículo

Um homem de 23 anos e natural do Ceará foi identificado como o proprietário das bagagens. Ele acompanhou a abertura das malas, onde estavam escondidos 33 tabletes de maconha, totalizando 24,6 quilos da droga.





Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Rolândia.

