Polícia apreende 751 quilos de maconha escondidos em fundo falso de caminhão no Sudoeste

Uma operação da Polícia Militar do Paraná nesta terça-feira (24) resultou na apreensão de 751 quilos de maconha em Francisco Beltrão (Sudoeste). A ação ocorreu após troca de informações as equipes do 21º BPM ( Batalhão de Polícia Militar) e do BRFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), o que possibilitou a abordagem de dois caminhões.





Durante a fiscalização, os policiais perceberam um forte odor de maconha em um dos veículos. Com a suspeita, os agentes acionaram a equipe do canil, que confirmou a presença de entorpecentes.





Após fazer a retirada da carga de grãos, os policiais identificaram que os dois semi-reboques tinham fundos falsos. Após a abertura, foram encontrados diversos tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 751 quilos.





O condutor do caminhão foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal.



