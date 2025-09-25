Pesquisar

Em Francisco Beltrão

Polícia apreende 751 quilos de maconha escondidos em fundo falso de caminhão no Sudoeste

Redação Bonde
25 set 2025 às 10:11

Foto: Divulgação/PMPR
Uma operação da Polícia Militar do Paraná nesta terça-feira (24) resultou na apreensão de 751 quilos de maconha em Francisco Beltrão (Sudoeste). A ação ocorreu após troca de informações as equipes do 21º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do BRFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), o que possibilitou a abordagem de dois caminhões. 

Durante a fiscalização, os policiais perceberam um forte odor de maconha em um dos veículos. Com a suspeita, os agentes acionaram a equipe do canil, que confirmou a presença de entorpecentes.

Após fazer a retirada da carga de grãos, os policiais identificaram que os dois semi-reboques tinham fundos falsos. Após a abertura, foram encontrados diversos tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 751 quilos.

O condutor do caminhão foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal.

