Polícia apreende 76 quilos de droga escondidos em pneus de caminhão em Sertaneja

O canil da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) fez uma apreensão de mais de 76 quilos de droga que estavam encondidos dentro dos pneus de um caminhão na tarde desta terça-feira (26), em Sertaneja (Norte), durante a Operação de Combate ao Crime nas Rodovias.





Em fiscalização na PR-323, os policiais deram ordem de parada a uma caminhão com placas do Paraguai. O cão Arius indicou a possibilidade de algum produto ilícito nos pneus do caminhão.





Os pneus foram abertos, onde foi localizada uma grande quantidade de morruga, uma espécie de maconha mais pura e cara do que a tradicional.





O condutor do veículo disse que a droga foi colocada em um borracharia em Foz do Iguaçu e que receberia R$ 5 mil para levar o entorpecente até Sorocaba (SP). Ao todo, o caminhão transportava 76,5 quilos da droga.





O condutor e um passageiro, ambos paraguaios, foram presos por tráfico de drogas e encaminhados para a delegacia de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro).

