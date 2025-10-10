Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
TRÁFICO DE DROGAS

Polícia apreende caminhão com 3,5 t de maconha em Porecatu

Redação Bonde com assessoria de imprensa
10 out 2025 às 07:41

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/Receita Federal
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Durante fiscalizacão voltada ao combate ao contrabando e descaminho, a Receita Federal, em acão conjunta com as Polícias Federal e Militar, apreendeu aproximadamente 3,5 toneladas de maconha na rodovia PR-170, na região de Porecatu (Região Metropolitana de Londrina), próximo à dívisa com Estado de São Paulo.


A operação ocorreu nesta quinta-feira (9), quando equipes da Receita Federal e da Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, abordaram um caminhão com placas do Paraguai, que seguia de Ciudad Del Leste em direção ao estado de São Paulo.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


O veículo estava aparentemente vazio, levando os agentes a realizar uma fiscalizacão detalhada. Na vistoria, percebeu-se um desnível no piso da carreta, que levou à descoberta de um fundo falso onde estavam ocultadas as drogas.


0 motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de entorpecentes.

O volume de drogas impressionou os agentes, tratando-se de uma das maiores apreensões realizadas na região durante esse ano.

Cadastre-se em nossa newsletter


(Com informações da Receita Federal)

policia Polícia Federal Polícia Militar PM Receita Federal Tráfico de drogas maconha Apreensão de maconha
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas