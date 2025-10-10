Polícia apreende caminhão com 3,5 t de maconha em Porecatu

Durante fiscalizacão voltada ao combate ao contrabando e descaminho, a Receita Federal, em acão conjunta com as Polícias Federal e Militar, apreendeu aproximadamente 3,5 toneladas de maconha na rodovia PR-170, na região de Porecatu (Região Metropolitana de Londrina), próximo à dívisa com Estado de São Paulo.
A operação ocorreu nesta quinta-feira (9), quando equipes da Receita Federal e da Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, abordaram um caminhão com placas do Paraguai, que seguia de Ciudad Del Leste em direção ao estado de São Paulo.
O veículo estava aparentemente vazio, levando os agentes a realizar uma fiscalizacão detalhada. Na vistoria, percebeu-se um desnível no piso da carreta, que levou à descoberta de um fundo falso onde estavam ocultadas as drogas.
0 motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de entorpecentes.
O volume de drogas impressionou os agentes, tratando-se de uma das maiores apreensões realizadas na região durante esse ano.
(Com informações da Receita Federal)