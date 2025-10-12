Polícia apreende duas toneladas de maconha escondidas sob carga de farinha em Porecatu

Uma operação conjunta das forças de segurança apreendeu, na tarde deste domingo (12), um caminhão carregado com aproximadamente duas toneladas de maconha em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina).





A ação foi coordenada pela Polícia Federal, Receita Federal, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e pela Polícia Militar do Paraná, por meio da 11ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), com foco no combate a crimes de contrabando, descaminho e tráfico de drogas e armas nas rodovias de acesso à região.

De acordo com as autoridades, o caminhão foi abordado em um posto de combustíveis. Durante a vistoria, os agentes encontraram a droga escondida sob uma carga de farinha, usada como disfarce para o transporte do entorpecente.





O motorista, de 33 anos, morador de Boa Vista da Aparecida (PR), foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, ele não possui antecedentes criminais.





O suspeito, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Londrina, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal.

A operação, segundo nota conjunta das corporações, demonstra a integração entre os órgãos de segurança e o reforço das ações de combate ao crime organizado nas rodovias do norte paranaense.