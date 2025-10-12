Pesquisar

Ação conjunta

Polícia apreende duas toneladas de maconha escondidas sob carga de farinha em Porecatu

Simoni Saris - Grupo Folha
12 out 2025 às 20:06

Divulgação/Polícia Federal
Uma operação conjunta das forças de segurança apreendeu, na tarde deste domingo (12), um caminhão carregado com aproximadamente duas toneladas de maconha em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina).


A ação foi coordenada pela Polícia Federal, Receita Federal, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e pela Polícia Militar do Paraná, por meio da 11ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), com foco no combate a crimes de contrabando, descaminho e tráfico de drogas e armas nas rodovias de acesso à região.

De acordo com as autoridades, o caminhão foi abordado em um posto de combustíveis. Durante a vistoria, os agentes encontraram a droga escondida sob uma carga de farinha, usada como disfarce para o transporte do entorpecente.


O motorista, de 33 anos, morador de Boa Vista da Aparecida (PR), foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, ele não possui antecedentes criminais.


O suspeito, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Londrina, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal.

A operação, segundo nota conjunta das corporações, demonstra a integração entre os órgãos de segurança e o reforço das ações de combate ao crime organizado nas rodovias do norte paranaense.

