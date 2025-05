Polícia apreende mais de 150 pedras de crack no litoral

A Força Samurai, da Polícia Militar, apreendeu mais de 150 pedras de crack, maconha e armas, no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, na noite de segunda-feira (26). Quatro adultos e dois adolescentes foram encaminhados para a delegacia do município.

Os primeiros abordados pelos policiais foram dois adolescentes, durante patrulhamento de rotina no balneário. Com eles, foram encontrados 160 gramas de maconha. Segundo informado pelo tenente Cláudio Prus, coordenador do policiamento em Pontal do Paraná, os garotos indicaram uma residência.

Na casa, foram apreendidos 38,5 gramas de crack e duas pessoas foram presas. "Um revólver, calibre 38, estava enterrado no quintal e, em um terreno vizinho havia outro revólver do mesmo calibre", relatou o tenente. Durante a revista à residência, um casal, em uma motocicleta, chegou ao endereço. Com eles, os policias acharam 150 pedras de crack.

Para o tenente, a ação deixa clara a qualidade do trabalho da PM. "Conseguimos, mais uma vez, com a união de esforços, retirar da sociedade alguns traficantes, drogas e armas, beneficiando diretamente os turistas e a população local", disse. "A população que está no litoral ou mora aqui pode ficar tranqüila porque a polícia está trabalhando contra o tráfico de drogas para que todos se sintam cada vez mais seguros", afirmou tenente Prus.