Polícia apreende mais de 300 kg de maconha e prende casal na BR-369

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal, Receita Federal e a Polícia Militar resultou na apreensão de 317,30 kg de maconha e na prisão de um casal na manhã deste sábado (12). A operação ocorreu no km 178 da BR-369, em Rolândia, em ação integrada de repressão aos delitos de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas, em rodovia que dão acesso ao norte do Paraná.







Segundo a Polícia Federal, foram detidos um homem de 20 anos e uma mulher de 19 anos, ambos moradores de Altônia (PR). O casal, que vinha da região de fronteira, foi detido após a droga ser encontrada no carro, um Honde HR/V.





Além da droga, os policiais perceberam que o veículo possuía sinais de adulteração e estava com as placas trocadas. Após vistoria, foi verificado que o veículo foi objeto de roubo no final do mês de setembro, no estado de São Paulo.







O veículo foi apreendido, e os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal em Londrina.