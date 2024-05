Polícia apreende mais de R$ 75 mil em vinhos e iPhones em Floresta

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu, na noite deste domingo (19), 40 caixas de vinho e 23 iPhones importados sem o pagamento dos devidos impostos aduaneiros. A apreensão aconteceu durante uma operação na PR-317, em Floresta, no Noroeste do Paraná.





Segundo os policiais rodoviários estaduais, uma equipe abordou um ônibus que fazia a linha de Toledo a São Paulo quando, ao vistoriar o bagageiro, viu oito malas suspeitas, que carregavam em seu interior as caixas de vinho.

Os dispositivos iPhone, por sua vez, foram encontrados junto com uma passageira que viajava no ônibus. No total, o valor dos vinhos e dos celulares soma mais de R$ 75 mil.





Os responsáveis pelos produtos foram detidos e as mercadorias foram encaminhadas à Receita Federal de Maringá.