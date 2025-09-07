Pesquisar

Polícia apreende máquinas caça-níqueis em bar na Zona Norte de Londrina

Redação Bonde com PM
07 set 2025 às 10:37

Divulgação/ PM
A PM (Polícia Militar) apreendeu, na tarde deste sábado (6), duas máquinas caça-níqueis que estavam em funcionamento em um estabelecimento comercial localizado na rua Juraci Huga Cabral Messias, no bairro Cinco Conjuntos (Zona Norte).


De acordo com a PM, a equipe foi acionada após denúncia recebida pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar). No local, o responsável pelo comércio confirmou a existência dos equipamentos e indicou um cômodo anexo ao salão de atendimento. As máquinas estavam ligadas, mas não havia usuários no momento da abordagem.


Os equipamentos foram apreendidos e o responsável encaminhado à sede do 30º BPM (Batalhão da Polícia Militar), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado.

