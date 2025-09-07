Polícia apreende máquinas caça-níqueis em bar na Zona Norte de Londrina

A PM (Polícia Militar) apreendeu, na tarde deste sábado (6), duas máquinas caça-níqueis que estavam em funcionamento em um estabelecimento comercial localizado na rua Juraci Huga Cabral Messias, no bairro Cinco Conjuntos (Zona Norte).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com a PM, a equipe foi acionada após denúncia recebida pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar). No local, o responsável pelo comércio confirmou a existência dos equipamentos e indicou um cômodo anexo ao salão de atendimento. As máquinas estavam ligadas, mas não havia usuários no momento da abordagem.





Os equipamentos foram apreendidos e o responsável encaminhado à sede do 30º BPM (Batalhão da Polícia Militar), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.