Polícia apreende máquinas caça-níqueis em bar na Zona Norte de Londrina

A PM (Polícia Militar) apreendeu, na tarde deste sábado (6), duas máquinas caça-níqueis que estavam em funcionamento em um estabelecimento comercial localizado na rua Juraci Huga Cabral Messias, no bairro Cinco Conjuntos (Zona Norte).
De acordo com a PM, a equipe foi acionada após denúncia recebida pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar). No local, o responsável pelo comércio confirmou a existência dos equipamentos e indicou um cômodo anexo ao salão de atendimento. As máquinas estavam ligadas, mas não havia usuários no momento da abordagem.
Os equipamentos foram apreendidos e o responsável encaminhado à sede do 30º BPM (Batalhão da Polícia Militar), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado.
