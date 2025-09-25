Pesquisar

Polícia apreende pistola e manda quatro para a delegacia após confusão em colégio de Londrina

Redação Bonde
25 set 2025 às 09:59

Divulgação/5º BPM
A Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre .40 e encaminhou quatro pessoas à Central de Flagrantes após uma confusão registrada na tarde de quarta-feira (24), no bairro Cafezal, em Londrina.


Segundo a PM, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça em um colégio da região. No local, testemunhas relataram que indivíduos armados haviam intimidado alunos e fugido em um Chevrolet Cruze prata.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo e flagraram dois homens, de 43 e 17 anos, agredindo um jovem de 25 anos. Outros dois ocupantes também foram identificados. Na revista ao carro, a arma estava escondida sob o banco do passageiro.


De acordo com a polícia, o desentendimento começou após uma discussão entre estudantes. O pai e o filho decidiram retornar ao colégio e acabaram agredindo a vítima. Todos os envolvidos foram levados à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.

Polícia Militar PM Polícia militar de Londrina apreensao Apreensão Apreensão arma e munições escola Londrina
