Polícia apreende quase 6 kg de maconha em operação na Zona Sul de Londrina

Uma operação conjunta da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 5,9 quilos de maconha, uma balança de precisão e embalagens utilizadas para o preparo e a venda de drogas na comunidade Aparecidinha, no bairro São Jorge, na Zona Sul de Londrina.





A ação ocorreu na noite de sábado (13), por volta das 19h45, após denúncia anônima que apontava que o local estaria sendo usado para o preparo de entorpecentes. Participaram da operação equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), Choque, Choque Canil e inteligência da PM, que utilizou drones para monitorar a área.

Ao perceberem a chegada da polícia, os suspeitos fugiram em direção a uma mata e não foram localizados. Os cães farejadores, no entanto, encontraram os entorpecentes e o material apreendido, que foram encaminhados à Central de Flagrantes.