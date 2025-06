Polícia apreende R$ 102 mil oriundo do tráfico de drogas em Rolândia

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu R$ 102 mil em espécie durante uma operação de flagrante nesta sexta-feira (6), em Rolândia (Religião Metropolitana de Londrina). O dinheiro é oriundo de atividades ligadas ao tráfico de drogas na região.





As apurações tiveram início em junho de 2024 quando dois homens, de 44 e 19 anos, foram presos em flagrante durante cumprimento de mandados de busca e apreensão em um ponto de venda de entorpecentes no centro da cidade.

Segundo o que foi investigado, o mais velho é apontado como líder do tráfico na região e seria o proprietário do montante apreendido na ação desta sexta-feira. A investigação da PCPR verificou que o dinheiro proveniente do tráfico era transportado entre residências por diferentes pessoas.





Na ocasião mais recente, os valores estavam sob a responsabilidade de uma mulher, 23, que é sobrinha do investigado apontado como líder do grupo criminoso. Ainda durante a operação, foram apreendidos 20 gramas de maconha e um dichavador, além de papel de seda e o celular da mulher, que será periciado.





As investigações seguem em andamento com o objetivo de desarticular completamente a organização criminosa.