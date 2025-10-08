Polícia apreende simulacro de arma de fogo durante briga de trânsito em Londrina

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu um simulacro de arma de fogo durante uma briga de trânsito na noite desta terça-feira (07) no semáforo da Avenida Rio Branco com a Rua Guaporé, no Centro de Londrina.





De acordo com a polícia, uma equipe estava em intervalo quando presenciou uma discussão envolvendo um motociclista e um motorista. A briga teria escalonado e os agentes entenderam que um dos homens estaria armado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Com isso, os agentes abordaram os indíviduos e encotraram um simulacro de pistola escondida no porta-luvas do carro. A arma foi apreendida.



