Na Rio Branco com Guaporé

Polícia apreende simulacro de arma de fogo durante briga de trânsito em Londrina

Redação Bonde com PRE
08 out 2025 às 12:58

Foto: Divulgação/PRE
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu um simulacro de arma de fogo durante uma briga de trânsito na noite desta terça-feira (07) no semáforo da Avenida Rio Branco com a Rua Guaporé, no Centro de Londrina. 


De acordo com a polícia, uma equipe estava em intervalo quando presenciou uma discussão envolvendo um motociclista e um motorista. A briga teria escalonado e os agentes entenderam que um dos homens estaria armado. 

Com isso, os agentes abordaram os indíviduos e encotraram um simulacro de pistola escondida no porta-luvas do carro. A arma foi apreendida.


