Polícia apreende veículo com 90 kg de maconha no porta-malas na região de Maringá

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta terça-feira (13), 92,46 Kg de maconha no porta-malas de um veículo na PR-323, em Paiçandu (Região Metropolitana de Maringá). Durante a abordagem, os condutores do Fiat/Uno, de cor branca, admitiram estar transportando as drogas, obtidas em Foz do Iguaçu (Oeste), que seriam vendidas na cidade de São Paulo (SP), onde havia um comprador definido.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Ambos - motorista e passageiro - foram presos e encaminhados à Delegacia Civil de Paiçandu, junto da mercadoria e do automóvel.



