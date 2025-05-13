Pesquisar

PR-323

Polícia apreende veículo com 90 kg de maconha no porta-malas na região de Maringá

Redação Bonde com PRF
13 mai 2025 às 17:59

Divulgação/PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta terça-feira (13), 92,46 Kg de maconha no porta-malas de um veículo na PR-323, em Paiçandu (Região Metropolitana de Maringá). Durante a abordagem, os condutores do Fiat/Uno, de cor branca, admitiram estar transportando as drogas, obtidas em Foz do Iguaçu (Oeste), que seriam vendidas na cidade de São Paulo (SP), onde havia um comprador definido.


Ambos - motorista e passageiro - foram presos e encaminhados à Delegacia Civil de Paiçandu, junto da mercadoria e do automóvel.


