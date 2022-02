Polícia arma cerco para capturar condenado por assassinatos que fugiu da PEL 2

A polícia - mais uma vez - está atrás de Nelson Bárbara, 39 anos, que fugiu da PEL 2 (Penitenciária Estadual de Londrina), na Rodovia João Alves da Rocha Loures, na zona sul, no começo da noite do último domingo (13). Em nota, o Deppen (Departamento de Polícia Penal do Paraná) informou que ele escapou durante a distribuição de refeições para os presos. Um procedimento interno será aberto para apurar a fuga.

Apesar de relativamente jovem, Nelson Bárbara estava preso havia 19 anos na unidade. Sua ficha criminal é extensa. Entre os crimes mais graves, estão as mortes dos agricultores Valderlei Rodrigues dos Santos, 29 anos, e Nelson Vieira, ambos no distrito de Lerroville, e da jovem Daniela Ingrid de Lima, 19, em Passos, interior de Minas Gerais.

Os dois primeiros homicídios aconteceram em 2001 e o terceiro, em 2002. No início da década passada, sua fama se espalhou rapidamente pelos inúmeros assaltos. Foram pelo menos 15, a maioria na zona rural de Londrina. Junto com o irmão Valdecir Bárbara, que está foragido do sistema prisional desde 2016 após ter direito ao regime semiaberto, Nelson cometeu outros roubos na região.





Em 2003, na PR-445, próximo a Mauá da Serra, eles foram acusados de roubar um caminhão Scania e render duas pessoas, o motorista e seu filho, que trafegava como passageiro. A dupla teria usado o veículo para atingir um ônibus de turismo na BR-376. A Justiça de Marilândia do Sul inocentou os irmãos nesse caso por falta de provas.





No depoimento dado ao juiz da 4ª Vara Criminal de Londrina, Luiz Valerio dos Santos, e obtido pela FOLHA, Nelson Bárbara demonstra frieza e nega as acusações dos assaltos. Em pouco mais de três minutos, atribui a suspeita levantada pela polícia aos outros crimes que praticou na região.



