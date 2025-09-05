Polícia civil apreende homem foragido por diversos crimes, em Assaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu, nesta sexta-feira (5), um mandado de busca e apreensão contra um homem, de 18 anos, foragido por diversos atos infracionais. Ele foi capturado no município de Assaí (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo o delegado da PCPR Felipe Akio, o jovem, que recentemente atingiu a maioridade, possui histórico de diversos atos infracionais, entre eles, tráfico de drogas praticado em Assaí.

“As investigações apontaram que o foragido vinha sendo identificado como autor de novos delitos na cidade nas últimas semanas, incluindo furtos e crimes de incêndio”, completou.





O homem foi novamente encaminhado ao Centro de Socioeducação (CENSE).

Denúncias





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na elucidação de crimes. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

