Polícia Civil cumpre mandados no Norte Pioneiro por crimes contra crianças

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas na manhã desta sexta-feira (12) para cumprir 17 mandados judiciais contra indivíduos investigados por praticar crimes contra crianças e adolescentes na internet. A ação acontece em Curitiba, Colombo, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Jacarezinho e Bandeirantes, no Paraná, e em Frutal e Uberlândia, em Minas Gerais.





Os policiais civis têm a missão de cumprir 11 ordens de busca e apreensão, uma prisão temporária e cinco prisões preventivas. Em Minas Gerais, a ação acontece com o apoio da Polícia Civil local.

Entre os crimes investigados estão o estímulo à automutilação, a produção, compartilhamento e armazenamento de pornografia infantojuvenil, o aliciamento de crianças, o estupro de vulnerável por meio virtual e extorsão.





Esta é a terceira edição da operação. As duas primeiras aconteceram em março e outubro do ano passado e resultaram na prisão de seis pessoas envolvidas em crimes contra menores de idade na internet.





Foto: PCPR/Divulgação





“O objetivo da operação em todas as suas edições é a repressão qualificada e a prevenção a estes crimes praticados na internet. Os alvos desta sexta-feira não têm relação entre si, mas figuram em inquéritos policiais que estão sendo conduzidos pela PCPR”, afirma o delegado Thiago Soares.

Em alguns dos casos investigados, as vítimas foram coagidas a produzir e compartilhar mais conteúdos pornográficos para não serem expostas publicamente na internet. Em outros, a PCPR identificou que os suspeitos estimulavam menores de idade a praticarem a automutilação.





“Os criminosos podem pensar que estão escondidos e impunes no ambiente virtual, mas isso não é verdade. A polícia dispõe de meios para investigar, identificar e rastrear autores de crimes na internet”, destaca.

