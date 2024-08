Polícia Civil de Maringá prende condenado por abuso sexual de crianças em Maringá

Policiais do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) de Maringá prenderam nesta quarta-feira (14) um homem de 55 anos condenado pela prática de abusos sexuais contra crianças, entre 2017 e 2021. Sua sentença, já transitada em julgado, é de dez anos de prisão.





Em 2017, o condenado praticava atos libidinosos contra um menino de 8 anos,que era seu vizinho. Ele se aproveitava da criança quando o garoto ia brincar com seus netos.

Ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável em 2021, quando foi investigado pelo Nucria por ter se praticado abusos sexuais contra duas meninas, de dez e onze anos de idade à época. Durante um casamento em uma chácara, ele se aproveitou do momento em que as crianças estavam na piscina para se aproveitar delas. O homem era casado com a prima do pai das crianças.





Após ser detido, ele foi encaminhado ao Deppen (departamento penitenciário) e peermanece à disposição da Justiça.