Polícia Civil do Paraná incinera 3,5 toneladas de drogas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) incinerou na última sexta-feira (25) cerca de 3,5 toneladas de entorpecentes apreendidos recentemente em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.





Conforme a delegada da PCPR Fernanda Moretzsohn, entre as drogas incineradas estão maconha, crack, cocaína, LSD, ecstasy, entre outras, oriundas de ações das forças de segurança pública.

A destruição aconteceu na área rural do município, seguindo os trâmites legais. Toda a ação foi acompanhada por representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, além do efetivo policial da unidade.





“Do total incinerado, a grande maioria – cerca de 2,5 mil quilos – era de substância entorpecente conhecida popularmente como maconha, provenientes de apreensões realizadas pelas forças policiais do município”, explica.

Com a ação, a PCPR reafirma o empenho no combate ao tráfico de drogas.





